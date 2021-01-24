Внезапная проверка боеготовности в белорусской армии

В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

В рамках мероприятия планируется проверить уровень боевой и мобилизационной готовности, а также способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.

«Войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», — сказали в белорусском министерстве.

Отмечается, что комплексная проверка стартовала по распоряжению министра обороны Виктора Хренина под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Александра Вольфовича.