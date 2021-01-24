Арестован бывший глава Масаллинской больницы

Сообщается, что Дж.Назаров через своего неофициального помощника Давуда Султанлы в течение 2020 года получил от граждан в общей сложности 4 500 манатов. В обмен на взятки директор больницы обеспечивал составление истории болезни, требуемой для определения степени инвалидности, а также подделывал медсправки с целью включения их в реестр медкомиссии как для здоровых граждан, так и для пациентов, действительно имеющих заболевания.

В ходе обыска в служебном кабинете Дж.Назарова были обнаружены тетради со списками граждан и заметками по поводу выдачи им направлений на получение степени инвалидности, определение диагноза, а также информацией о полученных от них денежных средствах, банкноты национальной и иностранных валют различного номинала, в бухгалтерии медучреждения - 49 банковских карт и различные поддельные медсправки.

По указанным фактам было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) УК АР. Решением суда в отношении Дж.Назарова была избрана мера пресечения в виде ареста.