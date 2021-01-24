Бельгийского сенатора избрали главой ПАСЕ еще на один год

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали в понедельник за переизбрание действующего председателя организации бельгийского сенатора Хендрика Дамса.

Впервые Дамс заступил на эту должность на зимней сессии в 2020 году. Главу ассамблеи избирают на год с возможностью продления еще на такой же срок. По традиции переизбрание председателя ПАСЕ проходит без обсуждения, практически автоматически. Выдвижение кандидатуры от той или иной политической группы осуществляется на ротационной основе, передает ТАСС.

Дамс с 2017 года до момента избрания на пост председателя ПАСЕ возглавлял политическую группу Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE). С августа 2020 года возглавляет политическую группу "Открытые фламандские либеральные демократы" (Open VLD) в бельгийском Сенате. Помимо работы в Сенате политик занимает руководящие посты в ряде бельгийско-китайских инвестиционных фондов, созданных при его участии.