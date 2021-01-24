Давид Тоноян: «Армения потерпела поражение в войне против вооружения пятого поколения»

Одной из причин поражения Армении по итогам недавней войны в Карабах е стала неподготовленность армянской армии к «бесконтактной» войне с применением вооружений пятого поколения. Такую оценку сегодня, 25 января, в интервью изданию «Медиамакс» дал бывший министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Создание штурмовых подразделений и их подготовка для ведения боевых действий на территории противника, оснащение наших вооружённых сил многофункциональными истребителями, различными беспилотными летательными аппаратами и сверхточными ракетно-артиллерийскими системами, а также развитие разведывательных возможностей и сил специального назначения в итоге должны были привести к концептуальным переменам. Однако утверждённая 17 февраля 2018 года президентом Армении «Программа модернизации Вооруженных сил Армении на 2018−2024 гг.», отредактированный и вновь принятый Советом безопасности в 2019 году План развития ВС республики, пересмотренная правительством «Программа развития вооружений и военной техники», инициированный «Стратегический пересмотр обороны» не были реализованы в полном объёме. Мы не успели подготовиться к бесконтактной войне с применением вооружений пятого поколения», - отметил бывший министр.

По его словам, стартовавшее в предвоенные годы переоснащение армии было направлено, в частности, на усиление подразделений ВС Армении современным и высокоточным оружием, которое могло бы действовать в режиме автоматического управления и обеспечивать децентрализованную независимую работу подразделений.

«Убежден, что у нас не было альтернативы, кроме как воевать именно в таком формате», - заключил Тоноян.