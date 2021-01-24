МИД России о предстоящих переговорах Лаврова и Зарифа

26 января в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его иранским коллегой М.Д.Зарифом. Планируется обсуждение ключевых тем международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование, Афганистан и обстановку в зоне Персидского залива и др. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В сообщении российского министерства говорится, что поступательное развитие взаимовыгодного сотрудничества и объединение значительных потенциалов России и Ирана может не только благоприятным образом сказаться на положении обоих государств, но и улучшить обстановку в регионе Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, создать дополнительные условия для обеспечения там устойчивого мира и стабильности.