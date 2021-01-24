Десятки миллионов пользователей отказались от WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp лишился более 30 миллионов пользователей с начала января. Как сообщает The Guardian, это связано с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения.

В результате действий владельцев WhatsApp юзеры стали переходить в такие мессенджеры, как Signal и Telegram. По оценке комитета британского парламента, за три недели января число пользователей Signal увеличилось на 7,5 миллиона человек, к Telegram присоединились около 25 миллионов пользователей, что выше обычной динамики этих сервисов.