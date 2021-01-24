Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана
Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялись общее собрание, на котором подводились итоги последней пятилетки, и заседание Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).
Перед началом собрания участники почтили минутой молчания память шехидов Отечественной войны и представителей гимнастической семьи, скончавшихся за последние пять лет.
В ходе своего выступления вице-президент Федерации Алтай Гасанов рассказал о достижениях азербайджанской гимнастики на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, других важных соревнованиях, коснулся темы завоеванных лицензий на Олимпиаду в Токио, проведения в Баку различных крупных соревнований, развития новых гимнастических дисциплин, а также успехов AGF на международной арене.
Алтай Гасанов особо подчеркнул роль и заслугу в вышеперечисленных успехах первого вице-президента Азербайджана, президента AGF Мехрибан Алиевой и поблагодарил ее от имени гимнастической общественности.
Далее началось голосование, по итогам которого Мехрибан Алиева и в течение следующих пяти лет будет руководить Федерацией гимнастики Азербайджана, а Алтай Гасанов будет ее вице-президентом.
Депутат Милли Межлиса Рауф Алиев, директор Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева Рафик Бейбутов и главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева были утверждены членами Исполкома на следующие пять лет.
После этого памятными медалями были награждены спортсмены, показавшие высокие результаты в 2020 году.
Затем началось заседание Исполкома, решением которого Нурлана Мамедзаде продолжит занимать пост генерального секретаря AGF. Назим Раджабов продолжит руководить Дисциплинарной комиссией. Помимо этого, Эльшад Нариманов избран председателем Совета ветеранов AGF, а Ариф Гулиев – почетным президентом.