Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана

Отдел спорта 15:43

Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялись общее собрание, на котором подводились итоги последней пятилетки, и заседание Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Перед началом собрания участники почтили минутой молчания память шехидов Отечественной войны и представителей гимнастической семьи, скончавшихся за последние пять лет. В ходе своего выступления вице-президент Федерации Алтай Гасанов рассказал о достижениях азербайджанской гимнастики на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, других важных соревнованиях, коснулся темы завоеванных лицензий на Олимпиаду в Токио, проведения в Баку различных крупных соревнований, развития новых гимнастических дисциплин, а также успехов AGF на международной арене. Алтай Гасанов особо подчеркнул роль и заслугу в вышеперечисленных успехах первого вице-президента Азербайджана, президента AGF Мехрибан Алиевой и поблагодарил ее от имени гимнастической общественности.