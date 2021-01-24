Компания İrşad Electronics перевела 50 000 манатов в Фонд YAŞAT

Компания Irshad Electronics перечислила 50.000 манатов в Фонд YAŞAT, созданный указом главы государства с целью обеспечения необходимых потребностей семей шехидов и раненных во время Второй Карабах ской войны.

Цель Фонда – создание соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий, а также обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля в этой области.

Отметим, что компания Irshad Electronics отличилась многими социальными проектами во время Второй Карабахской войны. Она заморозила кредитные платежи сражающихся за наши земли мобилизованных военнослужащих, являющихся ее клиентами. Была полностью погашена кредитная задолженность погибшим или раненным в боях за Карабах военнослужащим. Также выделена единовременная материальная помощь в размере 30 000 манатов 100 семьям военнослужащих, призванных на военную службу для участия в боях за Карабах.

Во имя поддержки Азербайджанской армии компания перечислила в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджанской Республики 50 000 манатов и отправила теплую одежду на сумму 20 000 манатов военнослужащим, находящимся в труднодоступных горных условиях в прифронтовой зоне.

Не останавливаясь на этом, Irshad Electronics подарила мобильные телефоны 100 раненным в боях военнослужащим. В День солидарности азербайджанцев всего мира компания подарила 100 планшетов детям военнослужащих, ставших шехидами в борьбе за Родину. Кроме этого, до совершеннолетия (18 лет) были взяты под опеку жительницы Гянджи Хадиджа и Наиля, потерявшие обоих родителей в результате нападения армян на гражданских лиц во время Отечественной войны.