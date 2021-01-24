Как сообщает АзерТАдж, согласно распоряжению, Министерству труда и социальной защиты населения по согласованию с президентом Азербайджанской Республики поручено утвердить и реализовать план мероприятий по поэтапному обеспечению жильем или индивидуальными домами следующих лиц (семей) в течение 2021-2025 годов: лица и семьи шехидов, состоявшие с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года на учете в местных органах исполнительной власти в качестве нуждающихся в жилом помещении и имевшие инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости, конституционного строя Азербайджанской Республики, а также независимо от даты постановки на учет, лица, имеющие инвалидность в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС; лица и семьи шехидов, состоящие на учете в местных органах исполнительной власти в качестве нуждающихся в жилом помещении и имеющие инвалидность в 2020 году в результате боевых действий за защиту территориальной целостности, независимости, конституционного строя Азербайджана.

Министерству экономики поручено во время подготовки госбюджета в 2022-2025 гг. учитывать средства для реализации плана мероприятий, указанных в распоряжении.