Путин прокомментировал незаконные акции в России

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, прошедшие в субботу, заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными методами, а выходящее за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно и уже приводило к раскачке общества, сообщает РИА Новости.

"Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

По его словам, в своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, "когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения".