Зариф заявил в Баку, что Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха

«В первую очередь хочу поздравить Вас и азербайджанский народ с освобождением территорий. Эта победа с точки зрения страны и региона стала возможной благодаря вашему руководству и настойчивости азербайджанского народа. Надеемся, что это будет началом мирных и нормальных отношений между странами региона». Как сообщает АзерТАдж, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

«В соответствии с вашим предложением формата сотрудничества «3+3» я посещу шесть стран региона. Т.е. 5 стран плюс Иран. Я буду стараться претворить в реальность представленный вами взгляд на мир. Потому что сотрудничество между странами регионами отвечает интересам всех сторон.

После восстановление территориальной целостности, окончания оккупации и получения беженцами возможности вернуться на родные земли сложилась нормальная ситуация, и Иран желает помочь в этой работе. Помимо того, что мы являемся друзьями, мы еще и близкие соседи. И в плане восстановления территорий, на которые вернутся беженцы, мы обладаем преимуществом в сравнении с другими странами. Мы считаем этих людей соотечественниками и членами семьи. По обеим берегам Араза всегда царили дружеские отношения. Для нас приоритетными выглядят такие сферы, как реконструкция, энергетика и сельское хозяйство. И наши компании готовы приступить к работе», - сказал Зариф.

Глава МИД Ирана также заявил, что его страна готова работать по проектам в рамках коридоров Север-Юг и Юг-Запад. Кроме того, затронуты планы по сотрудничеству в сфере энергетики, включая сотрудничество по гидроузлам «Худаферин» и «Гыз Галасы».

«Мы очень рады, что в ходе визитов официальных лиц Азербайджана в Иран было достигнуто стремительное продвижение по этим проектам», - сказал Зариф.