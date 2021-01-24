Радующая покупателей сеть Kontakt Home с 25 января открывает двери для всех своих клиентов. Кроме того, любимые магазины «Гянджлик», «28 мая», «Сумгаит 11» и «Нефтчиляр Смарт» полностью отремонтированы в стиле лофт и готовы обслуживать покупателей.

В магазинах созданы все условия для удобного совершения покупок: широкий и разнообразный ассортимент, интересные и развлекательные бренд-зоны, а также специальные предложения для покупок наличными и в кредит в честь открытия.

Помимо этого Kontakt Home принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности здоровья своих клиентов и сотрудников. Персонал магазина обслуживает клиентов в специальной защитной маске и перчатках, температура у всех измеряется каждый день. Витрины магазинов и поверхности, с которыми чаще всего контактируют покупатели, регулярно очищаются специальными средствами. На входах в магазины и административные здания размещены спиртосодержащие антисептики. Одним словом, в магазины Kontakt Home вы можете приходить со спокойной душой.

Сегодня функционируют 27 магазинов сети, в частности в Баку, Хырдалане, Сумгаите, Гяндже, Масаллы, Габале. Посетив магазин Kontakt Home, вы сможете вживую увидеть цифровую технику, крупную и мелкую бытовую технику, мебель и различные виды текстиля.

Желающие воспользоваться услугами интернет-магазина могут, не выходя из дома, посетить сайт kontakt.az и заказать необходимый товар. Заказ будет доставлен бесплатно прямо до вашего дома. Оплату можно сделать и онлайн, и прямо у дверей наличными, банковскими или такситными картами.

Напомним, что Kontakt Home является эксклюзивным дистрибьютором мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black & Decker, Hoffmann в Азербайджане и официальным дистрибьютором более 30 международных брендов: Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, а также официальным центром продаж бренда Apple.