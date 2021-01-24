«Азеришыг» и «Азеригаз» договорились о стратегическом сотрудничестве

Между ОАО «Азеришыг» и ПО «Азеригаз» подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве. Меморандум подписаои председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов и гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев на мероприятии, проходившем в формате видеоконференции, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО "Азеригаз".

Перед подписанием меморандума руководители обеих структур коснулись важности сотрудничества в коммунальном секторе, подчеркнув, что эта инициатива рассчитана на удовлетворение потребностей абонентов. Было отмечено, что в обеих структурах работают достаточное количество опытных специалистов. Они могут заранее прогнозировать возможные проблемы в коммунальном секторе и предпринять совместные усилия по их предотвращению. Таким образом, взаимный обмен мнениями и информацией может быть очень полезным для дальнейшей деятельности.

Стоит отметить, что меморандум о стратегическом сотрудничестве подразумевает формирование функций единого коммунального управления, повышение доступности подключения к сети и изучение международного опыта в этой сфере.

Также предусмотрена разработка совместного плана действий для более оперативного подхода по вопросам, связанным с освобожденными территориями.