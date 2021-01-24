Индонезия захватила иранский танкер с нефтью. Как стало известно haqqin.az, инцидент случился в 5 часов 30 минут утра местного времени, когда береговая охрана захватила плавающий под иранским флагом танкер Horse и второе судно, под панамским флагом Freya.

Пресс-секретарь индонезийской береговой охраны Вишну Прамандита сообщил, что захваченные суда эскортированы в порт на острове Батам на время выяснения всех деталей дела.

В официальном сообщении пограничной береговой службы Индонезии говорится:

«Танкеры, обнаруженные на момент 5:30 утра, мешали их идентификации, не вывешивая свои флаги и выключили систем идентификации, а также не отвечали на запросы посредством радиосигналов». Береговая охрана Индонезии также сообщила, что с танкера Freya вытекала нефть.

Международная морская организация требует, чтобы корабли использовали транспондеры - устройства, позволяющие идентифицировать их, как самолеты в воздухе, на море.

Согласно международному морскому праву, экипажи судов могут выключать транспондеры лишь в случае, если их действие угрожает жизни экипажа на водах, где, например, активны пираты.

Власти Ирана пока что не комментировали захват своего танкера.

До сих пор Иран находится под эмбарго, наложенным Соединенными Штатами Америки, касающегося экспорта нефти из этой страны.