Врач перечислил аргументы в пользу кофе

Врач Станислав Арканников не советует полностью исключать кофе из своего рациона. Многие люди отказываются от кофе из-за содержания кофеина.

Между тем, по словам медика, в кофе его всего 0,6–0,7% от общего состава.

Кофеина, как отметил специалист, гораздо больше в чае. Как сообщает сайт «Аргументы и факты», Арканников выступил за кофе в разумных количествах, поскольку данный напиток может помочь избавиться от головной боли, побороть сонливость, повысить умственную и физическую работоспособность.

Кроме того, как сообщил косметолог, кофе может препятствовать старению кожи, активизирует микроциркуляцию кровотока и хорошо стимулирует лимфоток.