Azercell расширил зону покрытия сети LTE до более чем 85% всей территории страны

В результате проделанной работы покрытие сети LTE Azercell в минувшем году увеличилось с 74,2% до 85,1%, а географическое покрытие сети было расширено с 61,4% до 72,4%. Всего за 2 года с начала проекта по улучшению сети LTE (с 01.01.2019 до конца 2020 года) охват населения сети LTE Azercell увеличился с 35,9% до 85,1%, а географическое покрытие возросло с 22,5% до 72,4%.

ООО «Azercell Telecom» успешно реализовало проект по улучшению своей сети LTE в 2020 году. В течение прошлого года значительное расширение покрытия сети LTE Azercell создало условия для предоставления более качественных услуг абонентам по всей стране.

В рамках проекта по расширению сети LTE в 2020 году были установлены 784 новые базовые радиостанции, использующие эту технологию. Некоторые из этих станций были введены в эксплуатацию на территориях, освобожденных в результате 44-дневной Отечественной войны. Всего количество базовых радиостанций LTE достигло 2679. Благодаря работе, проделанной в регионах, сеть LTE была расширена по всей стране. Достаточно сказать, что только в период с сентября по декабрь прошлого года было введено в эксплуатацию 118 новых станций LTE.

В результате активной работы в области улучшения сети был достигнут значительный прогресс и в качестве услуг, предоставляемых Azercell в стране. Проведенные работы также позволили увеличить объем трафика данных, передаваемых по технологии LTE в сети Azercell. За последний год этот показатель увеличился в 2,25 раза. В настоящее время около 69% всего трафика в сети оператора проходит через эту технологию. В целом в 2020 году голосовой трафик в сети LTE увеличился на 14%, а интернет-трафик возрос на 60%.

Меры по повышению качества сети LTE в Баку и на Абшероне также принимаются в Бакинском метрополитене. В рамках этого проекта уже завершены работы на 13 станциях метро и в тоннелях. Система LTE-Carrier Aggregation, активированная на станциях метро, позволит обеспечить более высокие скорости доступа в интернет после открытия метрополитена.

Следует отметить, что в регионах страны Azercell опережает других мобильных операторов по скорости передачи и времени загрузки данных, а также обеспечивает более качественную передачу видеоматериалов по технологии LTE. Это подтвердили результаты независимого сравнительного тестирования, проведенного европейской компанией Systemics в Азербайджане в прошлом году. Сравнительное исследование, проведенное телекоммуникационной компанией мирового уровня Ericsson, показало, что Azercell является одним из лучших операторов в категории «Лучший в своем классе» с точки зрения скорости сети LTE. Применение системы Argela, которая позволяет осуществлять мониторинг сети в реальном времени, также позволяет Azercell поддерживать высокий уровень качества сети LTE.

В настоящее время Azercell продолжает технические мероприятия по улучшению качества сети LTE в столице и регионах для обеспечения и повышения качества интернет-трафика. Ведущий оператор мобильной связи также продолжает увеличивать количество базовых станций LTE.