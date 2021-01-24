Инновационную вакцину от COVID-19 разрабатывают в Турции

Как сообщает Anadolu, министр посетил лабораторию частной компании Kobay в техногородке OSTİM при Ближневосточном техническом университете в Анкаре, где проводятся тесты на токсичность вакцины на основе вирусоподобных частиц.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк ознакомился с работами по разработке инновационной вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Глава ведомства сообщил агентству, что к первой фазе разработки вакцины можно приступить только после обнародования промежуточных результатов этих тестов, которые будут готовы в конце января - начале февраля.

Министр напомнил, что Турция задействовала все ресурсы для разработки вакцины против опасной инфекции, распространение которой стало глобальной проблемой. При этом, по словам министра, одной из основных стадий разработки вакцины является проведение тестов на токсичность. Для проведения подобных тестов необходимы лаборатории, отвечающие определенным стандартам, отметил Варанк.

Глава турецкого ведомства далее пояснил, что при Минздраве Турции подобные лаборатории функционируют в Центре биомедицины и генома в провинции Измир, однако инвестиции в создание таких лабораторий направляет и частный сектор. Одна из таких лабораторий принадлежит частной компании Kobay, пояснил глава ведомства.