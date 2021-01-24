Закрытые границы повысили в мире спрос на бриллианты

Согласно информации, горнодобывающая компания De Beers близка к подписанию контракта на поставки сырого алмазного сырья на $600 млн — сделка еще не завершена, но если реализуется, станет крупнейшим аукционом алмазного сырья за три года, рассказали источники агентства.

Продажи бриллиантов по всему миру начали быстро восстанавливаться после нескольких лет стагнации, и сейчас этот сектор снова переживает бум. Об этом сообщил Bloomberg.

И это при том, что De Beers поднял цены на 5% — но спрос не исчез.

Bloomberg объясняет, что пандемия сначала навредила отрасли, но теперь начала ей помогать. На протяжении нескольких лет конкуренцию бриллиантам в качестве расходов на роскошь составляли путешествия. Поскольку сейчас из-за коронавируса, карантина и ограничений путешествия во многом приостановились, потребители вкладывают деньги в другие покупки — в том числе онлайн.

Пока неясно, будет ли текущий бум устойчивым, заметил Bloomberg. По его информации, некоторые участники рынка уже сейчас беспокоятся, что рынок перегревается, что грозит обвалом позднее в 2021 году. На протяжении последних пяти лет годовой спрос на бриллиантовые украшения держался примерно на уровне $80 млрд. Сейчас по мере вакцинации в странах мира другие роскошные покупки становятся вновь доступными, а потому есть риск возникновения прежних проблем, обозначило агентство.