Турецкая компания готова производить миллионы доз российской вакцины
Турецкий производитель фармацевтической продукции VisCoran Ilac Sanayii A.S. готов производить миллионы доз российской вакцины "Спутник V" после трансфера соответствующих технологий. Об этом заявил агентству Demiroren председатель совета директоров компании Озтюрк Оран.
"После завершения процесса передачи технологий между двумя странами мы сможем в Турции производить миллионы доз", - цитирует ТАСС Орана.
По его словам, турецкая фармкомпания начала переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в апреле прошлого года: "Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной. Наши переговоры продолжались, в июле они достигли определенного момента, и 16 августа мы подписали в нашей стране соглашение с РФПИ. Все документы и данные, которые необходимы для совместного производства вакцины уже нам переданы. Мы их передали в Министерство здравоохранения Турции".