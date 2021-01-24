В Азербайджане 57 новых больных COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (вчера - 287 человек). В то же время 273 пациента (568 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в понедельник, 25 января.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 11 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 229 032 случая заражения коронавирусом, из них 220 565 человек благополучно прошли лечение, 3 093 пациента клиник скончались. Лечение 5 374 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Проведено всего 2 364 809 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 3 257 - за минувшие сутки.