BakuBus передано в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу указ президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга» от 5 ноября 2020 года.
Согласно указу, ООО BakuBus, находящееся в подчинении Бакинского транспортного агентства, передано в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.