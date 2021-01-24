Для спортсменов изобрели противовирусную маску

Работы велись с июня прошлого года, в них было занято большое число специалистов и фирм. Изделие выполнено из специальной многослойной и мягкой фильтрующей ткани, вызывающей приятные ощущения при соприкосновении с лицом. В то же время форма маски несколько видоизменена с тем, чтобы она не касалась губ и не втягивалась в рот даже при интенсивном дыхании, что неизбежно происходит при попытках бегать в обычной медицинской маске, передает ТАСС.

Также усовершенствовано ее крепление, чтобы она не перемещалась по лицу во время резких движений. Разработчики, неоднократно опробовавшие свою новинку, заявили, что она очень удобна, и дышать в ней легко, в отличие от всех остальных существующих моделей.

Маска успешно запатентована. Причем, как заявили разработчики, этот патент на производство будет предоставляться всем заинтересованным в ее выпуске предприятиям.