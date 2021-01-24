Кто тяжелее всех переносит коронавирус

По словам специалистов, хуже всего инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом. Помимо этого было выявлено и то, что COVID-19 тяжело протекает у людей со второй группой крови.

Ученые из Китая и Британии рассказали о том, кто сложнее всего переносит коронавирусную инфекцию. Статью с результатами исследования опубликовал medRxiv.

В частности, кардиологические проблемы повышали вероятность смерти пациентов от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза, ожирение и диабет увеличивали шансы на попадание в реанимацию примерно в 3-5 раз. Следующие оценки оказались как выше, так и ниже, поэтому ученые продолжают исследования в этом направлении.

Во время нового исследования медики из Британии и Китая под руководством профессора Медицинского университета ВВС КНР Лина Тао постарались получить ответ на этот вопрос. Они проанализировали истории болезней трёх тысяч пациентов, лечившихся в одном из госпиталей Ухани.

Оказалось, что значимая доля носителей коронавируса — примерно 13,5% — страдала от диабета и повышенного уровня сахара. Эксперты отделили их от влияния других факторов риска и изучили отдельно, передает ТАСС.

Анализ подтвердил предыдущие результаты. Пациенты с диабетом на самом деле умирали от COVID-19 в три раза чаще других больных. Но если учитывать различия в возрасте и общем состоянии здоровья, то этот показатель снижался до 2,11 раза.

Аналогичные результаты показало изучение того, как уровень сахара в крови влиял на исход заболевания. Стало известно, что каждое повышение его концентрации на один миллимоль увеличивало риск летального исхода примерно на 17%. Эту особенность исследователи наблюдали не только среди носителей диабета, но также и у пациентов без проблем с переработкой инсулина.

Учёные полагают, что медикам необходимо уделять повышенное внимание уровню глюкозы в крови всех пациентов, а не только людей с диабетом. Это может спасти тысячи жизней носителей COVID-19.