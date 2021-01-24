В результате оперативных действий еще один человек был спасен из-под завалов спасателями МЧС и передан по назначению, сообщает сайт МЧС.

В результате проведенных оперативных мер спасатели МЧС извлекли из-под завалов пять человек и передали их по назначению. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщает сайт МЧС, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится на месте происшествия.

Аварийно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям проводят поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме в городе Хырдалан.

Как сообщает сайт МЧС, спасатели МЧС спасли из-под завалов еще одного человека и передали его по назначению. Таким образом, число спасенных граждан достигло трех, отмечается в сообщении.

На месте взрыва в двухэтажном частном доме в городе Хырдалан Апшеронского района продолжаются поисково-спасательные работы.

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в городе Хырдалан Апшеронского района на территории под названием 27 квартал в двухэтажном частном доме прогремел взрыв.

Как сообщает сайт МЧС, после взрыва в доме возник пожар. В результате ударной волны вылетели стекла в находящихся поблизости зданиях. На место происшествия привлечены соответствующие силы и средства МЧС.

Из-под завалов извлечены и переданы по назначению два человека – женщина и ребенок. С учетом того, что под завалами могут находиться люди, оперативно-спасательные мероприятия продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена.