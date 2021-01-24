В Азербайджане отметят столетие Лютфи Заде

Согласно распоряжению, в феврале 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного ученого, основателя теории нечётких множеств, почетного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде). В целях обеспечения проведения 100-летия известного ученого Лютфи Заде, внесшего беспрецедентный вклад в развитие науки и технологий:

- Национальной академии наук Азербайджана совместно с Министерством образования поручено подготовить и осуществить план мероприятий по 100-летнему юбилею выдающегося деятеля науки Лютфи Заде;

- Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.