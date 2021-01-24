Сенсация в Кубке Азербайджана: амбициозный «Сабах» вылетел от клуба Первого дивизиона видео
Сегодня завершились матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана. Единственной сенсацией на этой стадии турнира стало поражение клуба Премьер-лиги «Сабаха» от команды Первого дивизиона «Кяпяза».
«Сабах», не скрывающий своих амбиций и желания бросить вызов в чемпионате Азербайджана «Карабаху» и «Нефтчи», уступил дома скромному гянджинскому клубу со счетом 1:2.
Бакинцы вышли вперед в концовке первого тайма благодаря голу Филипа Ивановича, но во второй половине матча при полном попустительстве своей обороны пропустили две контратаки и проиграли. На 69-й минуте Самир Гурбанов, а на 85-й минуте Али Самедов забили по голу, что позволило «Кяпязу» победить.
Стоит сказать, что у «Сабаха» не клеятся дела и в Премьер-лиге. Клуб, который называют одним из самых богатых в азербайджанском футболе, занимает последнее, 8-е место. И с каждым следующим матчем все больше вопросов к главному тренеру «Сабаха» испанцу Висенте Гомесу.
Что касается других матчей 1/8 финала, то в них были зафиксированы следующие результаты: «Сабаил» - «Загатала» - 3:2, «Туран Товуз» - «Габала» - 0:2, «Гарадаг Локбатан» - «Зиря» - 0:4.
Всего в Кубке Азербайджана выступают 12 команд. Восемь клубов стартовали с 1/8 финала, а еще четыре поджидали своих соперников в четвертьфинале. В 1/4 финала встретятся: «Сумгаит» - «Сабаил», «Карабах» - «Габала», «Кешля» - «Кяпяз», «Нефтчи» - «Зиря». Матчи состоятся 1-2 и 6-7 февраля.