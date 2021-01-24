Сегодня завершились матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана. Единственной сенсацией на этой стадии турнира стало поражение клуба Премьер-лиги «Сабаха» от команды Первого дивизиона «Кяпяза».

«Сабах», не скрывающий своих амбиций и желания бросить вызов в чемпионате Азербайджана «Карабаху» и «Нефтчи», уступил дома скромному гянджинскому клубу со счетом 1:2.

Бакинцы вышли вперед в концовке первого тайма благодаря голу Филипа Ивановича, но во второй половине матча при полном попустительстве своей обороны пропустили две контратаки и проиграли. На 69-й минуте Самир Гурбанов, а на 85-й минуте Али Самедов забили по голу, что позволило «Кяпязу» победить.

Стоит сказать, что у «Сабаха» не клеятся дела и в Премьер-лиге. Клуб, который называют одним из самых богатых в азербайджанском футболе, занимает последнее, 8-е место. И с каждым следующим матчем все больше вопросов к главному тренеру «Сабаха» испанцу Висенте Гомесу.