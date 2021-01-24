Sky: США предложат Ирану прямые двусторонние переговоры
США готовы через посредников в Европе предложить иранским властям начать прямые двусторонние переговоры. С таким утверждением выступил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на высказывание источника в американском минобороны.
По сведениям источника в Пентагоне, "администрация Байдена намерена через европейских посредников выступить с инициативой начать прямой диалог с Тегераном", сообщает ТАСС.
Ранее 25 января официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не сделает навстречу Вашингтону ни одного шага, пока США не вернутся к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.