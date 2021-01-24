Ученые не исключают, что животным потребуется вакцина от коронавируса

В будущем домашние животные могут нуждаться в вакцинации от коронавируса, это может понадобиться для предотвращения распространения заболевания, предположили ученые из британского Университета Восточной Англии, научно-исследовательского Института Эрлхэма и Миннесотского университета в США.

Вирус может эволюционировать так, что будет распространяться среди животных и среди людей, полагают исследователи, передает ТАСС со ссылкой на британский канал Sky News.

«Нельзя совершенно исключать, что вакцинация некоторых видов домашних животных может понадобиться для сдерживания распространения инфекции», – отметили ученые.

Профессор эволюционной генетики Кок ван Остерхаут из Университета Восточной Англии полагает, что такие препараты для животных необходимо создавать, даже если не были подтверждены факты передачи коронавируса человеку от собак и кошек. По его мнению, это снизит риск распространения заболевания.