Хикмет Гаджиев заявил американцам, что Азербайджан доволен российскими миротворцами

Азербайджанская сторона убеждена, что российские миротворцы в Нагорном Карабах е действуют профессионально, и не считает, что с их помощью Москва пытается оказывать давление на Баку или Ереван. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на интернет-семинаре, который был проведен вашингтонским Атлантическим советом.

"У нас существует открытый диалог и коммуникация с российскими миротворцами. Они выполняют свою работу профессионально", - подчеркнул заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Ильхама Алиева. "С этой точки зрения мы удовлетворены", - отметил Гаджиев.

Глава Атлантического совета, бывший американский посол в Киеве Джон Хербст задал Гаджиеву вопрос, не считает ли он, что РФ может использовать миротворцев для того, чтобы оказывать давление на Баку или Ереван. "Нет," - ответил помощник президента Азербайджана.