Байден отменил запрет Трампа: трансгендеры смогут служить в армии

"Президент Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого", - цитирует РИА Новости пресс-службу Белого дома.

В сообщении отмечается, что президент Байден "считает, что половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы и что сила Америки заключается в ее многообразии".

Вскоре после прихода в Белый дом в 2017 году Трамп заявил, что трансгендерам будет запрещена служба в каком-либо качестве в американской армии. В 2019 году минобороны США подписало директиву, запрещающую большей части трансгендеров служить в американских вооруженных силах.