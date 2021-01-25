ВОЗ: ликвидировать коронавирус будет очень сложно

"Всегда есть риск того, что то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы наблюдали такие примеры", - передает ТАСС слова Райана.

"В истории человечества мы смогли победить только оспу, - признает представитель ВОЗ. - Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь".

У коронавируса, по словам Райана, есть ряд характеристик, которые говорят о том, что ликвидировать его будет очень сложно: "В частности, коронавирус присутствует практически во всех странах мира. Доступ к вакцине в настоящее время неоптимален, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Поэтому передача инфекции будет продолжаться. В этом году мы имеем возможность значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Однако вирус продолжит передаваться достаточно долго, если мы не сможем обеспечить повсеместный охват вакцинацией".