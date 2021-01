Исторический паб The Lamb and Flag, расположенный в центре Оксфорда, закрылся из-за серьезных убытков в связи с пандемией, пишет Reuters.

Паб принадлежит колледжу Святого Иоанна, который входит в состав Оксфордского университета, уточняет Reuters. С 1997 года колледж направляет прибыль паба на стипендии. Однако представитель колледжа заявил, что закрытие паба не повлияет на выплаты стипендий — теперь учебное заведение будет выплачивать их напрямую.

The Lamb and Flag был одним из самых традиционных пабов города, рассказал представитель организации Campaign for Real Ale, которая занимается продвижением традиционных британских пабов и эля, Дэйв Ричардсон: «В нем нет телевизора, нет музыкального автомата, нет музыки. Это место, куда люди приходят, чтобы поговорить друг с другом, насладиться традиционной исторической обстановкой. Все это создавалось поколениями людей — студентами, жителями города, теми, кто приехал издалека».