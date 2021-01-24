ООН: мировая экономика серьезно пострадала из-за пандемии

Последствия пандемии коронавируса для мировой экономики оказались в два с половиной раза хуже, чем от кризиса 2009 года. Об этом говорится в представленном в штаб-квартире ООН докладе "Мировое экономическое положение и перспективы".

"В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года, - говорится в документе, который цитирует ТАСС. - Ожидаемое в 2021 году скромное восстановление на 4,7% едва ли компенсирует потери 2020 года".

"Глубина и тяжесть нынешнего беспрецедентного кризиса предвещают медленное и болезненное восстановление", - сказал главный экономист ООН, помощник генсека по вопросам экономического развития Эллиотт Харрис.