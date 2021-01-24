США приветствуют возобновление предварительных переговоров между Грецией и Турцией по урегулированию энергетических и пограничных споров в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил в Twitter официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Соединенные Штаты приветствуют возобновление предварительных переговоров между Грецией и Турцией сегодня в Стамбуле и приверженность обоих правительств этому процессу", - цитирует Прайса Anadolu.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне поддерживают "все усилия по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье".

Агентство напоминает, что в Стамбуле в понедельник состоялся 61-й тур предварительных переговоров между Турцией и Грецией.