Евгений Бай, автор haqqin.az 00:22

В понедельник, 25 января, члены палаты представителей Конгресса США направили в сенат бумаги, в которых содержатся обвинения в адрес бывшего уже президента Дональда Трампа в том, что он инициировал мятеж 6 января, приведший к захвату его сторонниками Капитолия. Нижняя палата вынесла ему импичмент - второй за его президентство, и теперь этот вопрос должен рассмотреть сенат. Произойдет это по Конституции в форме политического суда, на котором должен присутствовать глава Верховного суда страны Джон Робертс. Процесс начнется 8 февраля - Трампу дается время, чтобы он подготовился к защите. Как пишет Washington Post, он отнесся ко всему серьезно и нанял опытного адвоката из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет защищать его в сенате.

Для того чтобы вынести импичмент в верхней палате Конгресса, требуются голоса 67 сенаторов, это две трети состава сената. То есть, если все 50 демократов выступят за жесткое наказание Трампа, им потребуется еще 17 голосов республиканцев. Добиться этого, судя по всему, будет практически невозможно. Сейчас против Трампа выступают лишь четверо сенаторов-республиканцев - Митт Ромни, который и во время первого импичмента призвал наказать Трампа, Лиза Мурковски, представляющая Аляску, Бен Сесси из Небраски и Пэт Туми из Пенсильвании. А другие в своем большинстве выступают против этой меры, считая, что подвергать импичменту президента, уже оставившего свой пост, неконституционно. «Шансы на то, что сенат осудит президент, равны нулю», - говорит сенатор-республиканец Роже Уиккер из Миссисипи. Демократы понимают это. Их цель, вероятно, заключается в другом. Сенат при поддержке членов палаты представителей может использовать мало известную до этого третью статью 14-й поправки к Конституции США, чтобы, не вынося импичмента, запретить Трампу в будущем претендовать на пост президента. А чтобы принять такое решение, необходимо лишь простое большинство членов сената, то есть 51 голос.

За этот вынужденный компромисс демократы будут биться не на жизнь, а на смерть. Дональд Трамп, который уединился в своей флоридской резиденции в Мар-а-Лаго, отнюдь не прекратил оказывать влияние на Республиканскую партию. Он, с одной стороны, угрожает создать свою собственную партию, которая будет называться MAGA - от его главного девиза «Сделаем Америку вновь великой», что приведет республиканцев к расколу и сделает для них невозможным серьезное соперничество с демократами в будущем. С другой - Трамп пытается начать вендетту против тех республиканцев в Конгрессе, которые выступили за его импичмент. Первой в этом списке значится Лиз Чейни, дочь бывшего влиятельного вице-президента Дика Чейни, которая занимает в республиканской иерархии в палате представителей третье место. Только что 107 конгрессменов-республиканцев объявили о своем намерении на секретном голосовании снять Чейни со своего поста. Как пишет издание Politico, если это произойдет, страна получит очередное свидетельство, что «трампизация» Республиканской партии не закончилась и после того, как бывший президент оставил Вашингтон с крайне незавидным наследием».

Но на этом проблемы для демократов не заканчиваются. Формальное большинство в сенате при почти полном паритете (напомню, что дополнительный, 51-й голос им дает вице-президент Камала Харрис, которая является председателем сената) не предоставляет широкого пространства для маневра. Лидер нынешнего демократического большинства Чак Шумер и глава перешедшего в меньшинство Митч Макконнелл должны договориться о том, как они совместно будут управлять верхней палатой. Макконнелл, например, отказывается от практики так называемого филибастера, когда меньшинство может утопить любой законопроект путем бесконечного затягивания споров по обсуждаемому вопросу. Без решения этой проблемы, мало понятной парламентариям других стран, двум сторонам трудно решить важнейший вопрос о распределении комитетов сената. К примеру, сенатору-демократу Ричарду Дурбину готовят пост председателя юридического комитета сената, который и будет руководить рассмотрением импичмента, но он сам, отвечая на вопрос, как скоро произойдет это назначение, отвечает: «Не имею ни малейшего понятия».