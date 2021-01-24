В Азербайджане отменено еще одно крупное международное соревнование

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отмене Кубка мира по спортивной гимнастике, который должен был пройти в Баку с 4 по 7 марта.

Данное решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и ограничениями, существующими в Азербайджане. Как известно, решением Оперативного штаба при Кабинете министров в нашей стране пока не разрешается проведение соревнований в закрытых помещениях.

Напомним, недавно было объявлено об отмене в Баку Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Это соревнование должно было состояться 13-14 февраля.

Теперь остается надеяться, что хотя бы следующие гимнастические старты, проведение которых запланировано на Национальной гимнастической арене, не будут отменены или перенесены. Баку должен принять в этом году Кубок мира по художественной гимнастике (7-9 мая), чемпионат мира по спортивной аэробике среди юниоров (21-23 мая) и взрослых (27-29 мая), а также чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу среди взрослых (11-14 ноября) и юниоров (19-22 ноября).

В прошлом году из-за пандемии в Азербайджане были отменены и перенесены несколько международных соревнований, в том числе мужской и женский чемпионаты Европы по спортивной гимнастике, которые провел в декабре турецкий Мерсин.