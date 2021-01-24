Джулиани дорого ответит актуальный комментарий
Пока образовалась некоторая пауза в необычном процессе импичмента Дональда Трампа, который был начат еще в его бытность президентом, а продолжится только 8 февраля, в поле общественного внимания оказался недавний друг и личный адвокат Рудольф Джулиани. Ему грозит иск на чудовищную сумму в 1,7 миллиарда долларов.
Джулиани очень активно включился в защиту Трампа после поражения того на выборах. Стояла задача доказать, что победу у президента украли злобные демократы, и Руди не скупился на громкие заявления и обвинения. Вот теперь ему это вылезет боком.
Иск против адвоката Трампа подала компания Dominion Voting Systems. Ее оборудование стояло на ряде избирательных участков, и Джулиани неоднократно публично обвинял Dominion, что техника отлажена специально таким образом, чтобы отнимать голоса у Трампа и добавлять Байдену. Обвинительный документ состоит из 107 страниц, где приводится больше полусотни примеров того, как в консервативных СМИ, в твиттере, на личном подкасте и в процессе судебных слушаний Рудольф Джулиани распространял негативную информацию о Dominion. В иске говорится о том, что и на митинге 6 января в Вашингтоне перед сторонниками Трампа, после которого самые агрессивные пошли штурмовать Капитолий, адвокат упомянул компанию Dominion в обвинительном ключе.
Ни в одном из судов подозрения в отношении оборудования для голосования не подтвердились. Действия Джулиани как адвоката, распространяющего ничем не подкрепленные, демонстративно ложные заявления, послужили причиной, по которой глава юридического комитета сената штата Нью-Йорк потребовал лишить Джулиани адвокатской лицензии. Одно из оснований: якобы сознательно выдавая ложь за истину, адвокат Джулиани пытался оправдать перед своим выдающимся клиентом высокие гонорары, которые составляли около 20 тысяч долларов в день.
Регулярные нападки на компанию привели к тому, что ее владельцам и сотрудникам начали угрожать сторонники Дональда Трампа. Резко возросли расходы на обеспечение безопасности и на защиту деловой репутации. Эти убытки Dominion и постарается отбить с помощью иска о диффамации – распространении порочащих сведений. В компании не исключают, что подобный иск могут вменить и Дональду Трампу. Но точно вслед за Джулиани последуют иски к другим видным сторонникам экс-президента и ведущим СМИ, которые распространяли эту информацию.
Интересно, что отношения Руди Джулиани и Трампа в последнее время сильно испортились, президент не мог ему простить как полностью проваленную кампанию по защите своей убедительной, как он считает, победы над Байденом. Еще во время пребывания в Белом доме 45-й президент приказал перестать выплачивать адвокату сумасшедшие гонорары и перестал с ним регулярно и подолгу общаться, как раньше. Многие ожидали, что Джулиани окажется в списке помилованных в последние дни президентства, но этого не произошло, и теперь значительная часть заработанного им у Трампа уйдет на судебные тяжбы с Dominion. Незавидна судьба еще вчера могущественного Руди.