Пока образовалась некоторая пауза в необычном процессе импичмента Дональда Трампа, который был начат еще в его бытность президентом, а продолжится только 8 февраля, в поле общественного внимания оказался недавний друг и личный адвокат Рудольф Джулиани. Ему грозит иск на чудовищную сумму в 1,7 миллиарда долларов.

Джулиани очень активно включился в защиту Трампа после поражения того на выборах. Стояла задача доказать, что победу у президента украли злобные демократы, и Руди не скупился на громкие заявления и обвинения. Вот теперь ему это вылезет боком.

Иск против адвоката Трампа подала компания Dominion Voting Systems. Ее оборудование стояло на ряде избирательных участков, и Джулиани неоднократно публично обвинял Dominion, что техника отлажена специально таким образом, чтобы отнимать голоса у Трампа и добавлять Байдену. Обвинительный документ состоит из 107 страниц, где приводится больше полусотни примеров того, как в консервативных СМИ, в твиттере, на личном подкасте и в процессе судебных слушаний Рудольф Джулиани распространял негативную информацию о Dominion. В иске говорится о том, что и на митинге 6 января в Вашингтоне перед сторонниками Трампа, после которого самые агрессивные пошли штурмовать Капитолий, адвокат упомянул компанию Dominion в обвинительном ключе.