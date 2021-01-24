Об опасных маневрах сообщило министерство обороны Тайваня. Уже второй день подряд, когда ВВС континентального Китая испытывают на прочность ПВО «мятежной провинции» таким большим количеством своих воздушных сил.

Как не раз сообщал haqqin.az, напряжение в регионе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей не спадает. То и дело появляется информация о маневрах ВВС КНР неподалеку от берегов Тайваня. И вот новое сообщение: 15 военных самолетов нарушили воздушное пространство Китайской Республики Тайвань, влетев в него с юго-западного направления.

Минобороны Тайваня заявляет, что его ПВО своевременно реагирует на такие действия и обеспечивает безопасность страны.

Что же за боевая техника в воздухе угрожала Тайбэю? По данным военного ведомства Тайбэя, речь идет о 4 истребителях Shenyang J-16, трех самолетах Shaanxi Y-8, двух многоцелевых самолетах СУ-30, шести истребителях Changdu J-10. Хотя нарушение в последний месяц военно-воздушными силами Китая пространства островного государства Тайвань не является чем-то необычным, все же второй день такое большое количество боевых самолетов КНР вызывает неподдельный интерес у экспертного сообщества.

По мнению экспертов и аналитиков, такие действия Пекина могут быть связаны с присутствием военно-морских сил США в регионе Южно-Китайского моря.

В субботу Вашингтон отправил туда группу военных судов во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт». В составе армады ракетоносцы класса Arleigh Burke - «Расселл» и «Джон Финн», а также ракетный крейсер типа Tikonderoga - «Банкер Хилл». Представители ВМС США заявили в связи с этим, что отправка авианосца и всей группы является демонстрацией «свободы морей» в регионе.

В минувшую субботу Госдепартамент США, возглавляемый уже людьми администрации Джо Байдена, заверил в заинтересованности сотрудничества с Тайванем в вопросах его обороноспособности.

«Наша вовлеченность в дела Тайваня постоянна и способствует поддержанию мира и стабильности во всем Тайваньском проливе и в регионе (Индо-Тихоокеанском)», - так говорится в субботнем сообщении Госдепартамента США.

Как утверждают информированные источники, за последний месяц силы Народно-освободительной армии Китая 19 раз нарушали воздушное пространство Тайваня. Последний раз это имело место в субботу, когда 13 самолетов ВВС КНР влетели в пространство Тайваня с юга.