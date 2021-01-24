Меркель позвонила Байдену и обсудила Иран и Афганистан

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, обсудила внешнюю политику, пандемию и торговлю, а также пригласила в Берлин, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

Как уточнили в пресс-службе, стороны «говорили о вопросах внешней политики, в особенности относительно Афганистана и Ирана, а также обсудили торговую и климатическую политику». В частности, Меркель приветствовала решение Байдена восстановить членство во Всемирной организации здравоохранения и вернуться в Парижское соглашение по климату, передает ТАСС.

«Канцлер пригласила президента Байдена совершить визит в Германию, как только позволит ситуация с пандемией», – отметила пресс-служба кабмина ФРГ.

Меркель указала на то, что борьба с пандемией требует «международных усилий». Также глава правительства Германии выразила готовность «к решению международных задач совместно с европейскими и трансатлантическими партнерами», говорится в сообщении.