Подготовила Афа Бабаева, отдел информации 01:17

"Два года назад, выступая с докладом перед Атлантическим Советом, я говорил о нагорно-карабахском конфликте, об оккупации, о линии соприкосновения. Сегодня же я могу говорить совсем в другом русле, так как статус-кво совершенно изменился. Оккупация завершилась. Нет войны. Конфронтация сменилась перспективой сотрудничества". Как сообщает haqqin.az, об этом заявил в понедельник помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, выступая на интернет-семинаре, который был проведен вашингтонским Атлантическим Советом (Atlantic Council). "Теперь на Южном Кавказе у нас есть прекрасные возможности для регионального сотрудничества, региональной интеграции и региональной инклюзивности. Мы думаем о создании своего рода pax caucasica (кавказский мир), новой архитектуры регионального сотрудничества и интеграции, в которой смогли бы принять участие все страны, соседствующие с этим регионом", - сказал Х.Гаджиев.

Помощник главы азербайджанского государства отметил, что еще остаются трудности, которые необходимо преодолеть для дальнейшего развития, и выразил надежду, что все государства региона и вокруг него примут участие в данном процессе. Глава Атлантического Совета и ведущий семинара, американский дипломат Джон Хербст задал Гаджиеву вопрос о том, почему Азербайджан согласился на подписание трехстороннего заявления, хотя сделал значительные территориальные приобретения в ходе войны. Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан с самого начала был готов остановить боевые действия при условии, чтобы Армения предоставила четкий график по выводу своих формирований с оккупированных территорий нашей страны. "К сожалению, Армения несколько раз отказывалась предоставить такой график. С позиции Азербайджана в этой военной операции нужно было знать, когда остановиться. И мы остановились в тот момент, когда мы добились наших стратегических целей. Более того, нашей целью было выиграть мир. Можно выиграть войну, но выиграть мир намного сложнее. Мы согласились подписать трехстороннее заявление, потому что Армения приняла на себя обязательство вывести свои войска из трех стратегически значимых районов Азербайджана - Агдама, Лачина и Кельбаджара", - заявил помощник президента Азербайджана. Ведущий задал вопрос о том, не связана ли встреча лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве 11 января с тем, что, несмотря на прекращение боевых действий, отдельные столкновения продолжаются.

"Нет, - ответил Хикмет Гаджиев, - это не было причиной встречи 11 января. Да, действительно, мы наблюдали несколько инцидентов, в том числе попытки армянских диверсантов продвинуться вглубь освобожденных азербайджанских территорий. Но встреча не была с этим связана. На встрече обсуждались вопросы практического претворения в жизнь отдельных положений трехстороннего заявления. В частности, было подписано новое заявление, в котором предусматривается создание рабочей группы для усиления взаимодействия в деле разблокирования региональных коммуникаций". На просьбу ведущего прокомментировать утверждения армянской стороны об этнических чистках армян в Азербайджане, Хикмет Гаджиев весьма уместно отметил, что если речь идет о событиях в Сумгаите 1988 года, то азербайджанская сторона еще тогда провела расследование этой трагедии, и все виновные в ней понесли заслуженное наказание. "Есть ли хоть один пример того, что в Армении было проведено расследование военных преступлений против азербайджанского населения и виновные были наказаны?" спрашивает Х.Гаджиев. "А в Сумгаите была провокация КГБ СССР. Главным зачинщиком был этнический армянин Григорян, которого потом вывезли из республики". Далее помощник азербайджанского президента рассказал историю этнических чисток против азербайджанцев в Армении и на оккупированных территориях, отметив, что возвращение к истории является помехой на пути достижения прочного мира. По его мнению, необходимо смотреть в будущее. На вопрос ведущего, считает ли еще Азербайджан США посредником в мирном процессе, и что он ждет от новой американской администрации президента Байдена, Хикмет Гаджиев ответил, что в новой администрации много людей, хорошо знакомых с Южным Кавказом. Что касается непосредственно процесса мирного урегулирования, то, по мнению Хикмета Гаджиева, США могут сыграть важную роль в процессе укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией, а также в процессе восстановления. Ведущий передал вопрос от бывшего посла США в Азербайджане Ричарда Морнингстара, который спросил, какой стимул будет у Армении договариваться, учитывая, что Азербайджан освободил оккупированные районы, а Россия гарантирует безопасность армян Нагорного Карабаха.

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан воспринимает армян Нагорного Карабаха как своих граждан. Ранее они жили в условиях бедности и нищеты на оккупированных территориях, а теперь смогут воспользоваться всеми возможностями, которые изменившаяся ситуация предоставляет для развития всего региона. Доступ на азербайджанский рынок также даст возможность для экономического развития армянской общины, так как азербайджанское направление более выгодное по сравнению с армянским, учитывая географию и логистику. В этом, по словам Х.Гаджиева, заключается стимул. На вопрос от бывшего посла США Мэтью Брайзы о возможности трехстороннего экономического сотрудничества между Азербайджаном, Арменией и Турцией, Х.Гаджиев ответил, что от подобного формата выиграет прежде всего сама Армения, которая сможет выйти из экономической блокады и превратиться в транзитную страну. Это даст стимул развитию армянской экономики. Но для этого, как считает Х.Гаджиев, Армения должна перестать быть заложником прошлого, думать о будущем и отказаться от своих необоснованных претензий к Турции и Азербайджану, основанных на ложном понимании истории. Армения должна стать ответственным региональным игроком.

На вопрос от представителя армянской диаспоры США о судьбе армянских военнопленных, которых Баку якобы не хочет возвращать, Хикмет Гаджиев, обращаясь ко всей армянской диаспоре, заявил, что именно они не помогают разрешению проблемы, а, наоборот, создают их: "Вы живете в хороших условиях в странах Запада, а призываете к реваншизму. Вы должны пересмотреть такое поведение... Что касается военнопленных, то всех их обменяли согласно принципу "всех на всех"... Удерживаемые же в Азербайджане на данный момент 62 армянских военнослужащих были задержаны после подписания трехстороннего заявления 9-10 ноября. Это граждане Армении, прибывшие с находящейся в Ширакском районе военной базы, которые незаконно и в нарушение достигнутых договоренностей пытались устроить диверсии на освобожденных территориях. Они атаковали азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, среди которых были жертвы. Согласно международному праву, эти лица не считаются военнопленными. Однако азербайджанская сторона готова к диалогу и по этому вопросу. Мы также ждем от армянской стороны конструктивного подхода. С первой карабахской войны у нас осталось четыре тысячи человек без вести пропавших. Наверное, большинство из них уже погибли. Но мы бы хотели получить от армянской стороны карты с указанием их массовых захоронений". В ходе семинара также был затронут вопрос о дальнейшей судьбе Минской группы ОБСЕ. Х.Гаджиев отметил, что авторитет Минской группы в Азербайджане достаточно низок, так как 30 лет с ней связывались большие ожидания по достижению урегулирования и освобождению оккупированных территорий. Однако ей ничего добиться так и не удалось. "Что же касается будущей роли МГ, то она должна адаптироваться к новым реалиям. Учитывая опыт сопредседателей в налаживании контактов между сторонами конфликта, они могут внести свой вклад в развитие мер по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также в продвижение различных проектов", - отметил Х.Гаджиев. При этом он особо подчеркнул, что чрезмерное и ненужное зацикливание на проблеме статуса сейчас может оказаться контрпродуктивным: "Это может создать ненужные ожидания у армянской общины Нагорного Карабаха, а также сыграть на руку радикалам в Армении. Поэтому необходимо сконцентрироваться на мерах по укреплению доверия, сфокусироваться на достижении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Здесь МГ ОБСЕ может сыграть свою роль. Но сопредседатели должны адаптироваться к новым реалиям и подумать о своем имидже в азербайджанском обществе и мировом сообществе в целом".