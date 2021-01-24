Французов ждет третий локдаун?

Во Франции звучат призывы ввести третий локдаун, чтобы справиться с ростом числа новых случаев COVID-19. Несмотря на действующий там комендантский час, коронавирус продолжает быстро распространяться, пишет Русская служба BBC.

Глава совета по COVID-19 при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфреасси заявил, что в стране сложилась экстренная ситуация. Он призвал власти действовать как можно быстрее.

По его словам, более заразный штамм вируса, изначально обнаруженный в Британии, распространился по стране и сейчас составляет около 7-9% всех новых случаев в некоторых регионах. Дельфреасси отметил, что ситуация во Франции лучше, чем в других европейских странах, но предупредил, что распространение нового штамма может по сути означать вторую пандемию.

Ожидается, что французское правительство соберется в среду, чтобы обсудить необходимость введения новых ограничений.