Дубинки, слезоточивый газ, водометы: второй день протестов в Нидерландах
Демонстранты второй день выходят на протесты против ограничений в Нидерландах. Как передает Agence France-Presse, беспорядки произошли в Роттердаме (на западе страны) и в Гелене (на юге). Против протестующих использовали водометы.
24 января на улицы городов Нидерландов вышли тысячи демонстрантов. Они требовали смягчить ограничения.
Премьер Марк Рютте назвал произошедшее беспорядками, заявив, что они «не имеют никакого отношения к законным протестам». Против демонстрантов применили дубинки, слезоточивый газ и водометы. Задержаны около 300 человек, передает Dutch News.