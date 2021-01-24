Генсек ООН: миру грозит распад на две части

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования США и Китая. Об этом он сказал в ходе виртуальной конференции Всемирного экономического форума в Давосе.

"Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя крупнейшими экономиками на Земле, с двумя разными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, которые дают нулевую сумму", – цитирует Гутерриша украинское издание Корреспондент.net.

Гутерриш подчеркнул, что миру нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.