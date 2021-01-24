Портрет борца против рабства появится на 20-долларовой купюре в США

Минфин США при администрации Джозефа Байдена вернется к идее разместить на американской банкноте достоинством в $20 изображение американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Портрет активистки, таким образом, заменит изображение президента Эндрю Джексона, который сейчас напечатан на купюре.

"Министерство финансов предпринимает шаги для того, чтобы возобновить усилия, направленные на то, чтобы поместить изображение Гарриет Табмен на лицевую сторону новой 20-долларовой купюры", - приводит ТАСС слова Псаки. "Мы изучаем способы ускорить этот процесс", - добавила пресс-секретарь.

Об идее разместить портрет Табмен на 20-долларовой купюре было объявлено еще в годе президентства Барака Обамы. Однако после прихода к власти администрации Дональда Трампа этот процесс затормозился.