Антикарантинные протесты охватили и Ливан

Пятеро протестующих и трое сотрудников сил внутренней безопасности ранены во время массовых протестов в Триполи - крупном городе на севере Ливана. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, демонстранты пришли к зданию городского правительства с требованием отмены изоляционных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, которые, как заявили некоторые из протестующих, нанесли вред экономике и ухудшили их жизнь. Они начали бросать в правоохранителей камни. В ответ сотрудники служб безопасности применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы. Десятки протестующих были задержаны на месте.

21 января Высший совет обороны Ливана продлил введенное неделей ранее чрезвычайное санитарное положение в стране до 8 февраля.