Комитет Сената рекомендовал кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря США

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проголосовал за кандидатуру Энтони Блинкена на должность руководителя Госдепартамента и рекомендовал верхней палате полного состава утвердить дипломата на этот пост. Трансляция процедуры велась в понедельник на сайте комитета, сообщает ТАСС.

Голосование всех сенаторов, как ожидается, пройдет на этой неделе. В случае утверждения 58-летний Блинкен будет приведен к присяге.

На прошлой неделе на слушаниях в Сенате он заявил, что возродит международные альянсы для противостояния "угрозам, исходящим от России и Ирана". По словам Блинкена, администрация Байдена будет делать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" и намерена пытаться убедить в этом партнеров в Евросоюзе.

Блинкен утверждал, что США должны оказывать помощь Украине как из-за ее взаимоотношений с Россией, так и в борьбе с коррупцией и укреплении государственных органов управления. Он считает, что Соединенные Штаты должны держать двери НАТО открытыми для таких стран, как Грузия.