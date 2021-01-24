Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, — продолжение пандемии коронавируса в мире ослабляет надежды на скорое восстановление экономики и ухудшает перспективы спроса на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,57% — до 55,36 доллара за баррель, мартовских — на 0,43%, до 55,64 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,47% — до 52,52 доллара за баррель.

Ситуация с COVID-19 в ряде стран остается достаточно тревожной. В Нидерландах с 22 января введен комендантский час, а почти полный локдаун продлили до 9 февраля. В связи с ограничительными мерами в ряде городов страны начались беспорядки.

Кроме того, рынки обратили внимание на слова главы научного совета Франции, специалиста по иммунологии Жана-Франсуа Дельфресси о возможности третьего локдауна во Франции из-за широкого распространения там новых штаммов COVID.

Усиление карантинных ограничений может сдержать восстановление экономики, что ударит по нефтяному спросу.

"В 2021 году главные риски по поставкам и спросу остаются, и это может пошатнуть основополагающие рыночные факторы", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков Citigroup.