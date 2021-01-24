Баку, Москва и Ереван обсудят строительство железной дороги

27 января вице-премьеры России, Азербайджана и Армении планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе. Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на источники в правительствах России и Армении.

Издание отмечает, что с российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской — Мгер Григорян, с азербайджанской — Шахин Мустафаев.