Баку, Москва и Ереван обсудят строительство железной дороги
27 января вице-премьеры России, Азербайджана и Армении планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе. Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на источники в правительствах России и Армении.
Издание отмечает, что с российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской — Мгер Григорян, с азербайджанской — Шахин Мустафаев.
РБК направил запросы представителю Оверчука, в правительства Азербайджана и Армении.
Стороны договорились создать такой переговорный формат 11 января — на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе личной встрече глав трех государств — президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Главная задача участников формата — определить, чнужно построить или восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе.
Вице-премьерам предстоит обсудить сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахчыванскую Автономную Республику, а также Армению и Россию.
Источник издания добавил, что кроме того, вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахчыван.