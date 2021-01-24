Иммунитет переболевших COVID ослаблен в течение двух месяцев

В течение полутора-двух месяцев после выздоровления от коронавируса иммунитет человека ослаблен, рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян.

«Снижение иммунитета длится полтора-два месяца после перенесенного COVID-19 и носит обратимый характер. Клинически это проявляется как синдром астенизации», – рассказал иммунолог в интервью «Известиям».

Специалист заметил, что в течение указанного срока люди страдают от повышенной утомляемости, сонливости. Тотолян заявил, что подобное открытие пока является самой интересной находкой за время изучения коронавируса.

«Человек хуже справляется с нагрузками, страдают когнитивные функции. Мы исследовали иммунологические последствия перенесенного COVID-19 и выявили иммунологические маркеры этих последствий. Подробнее смогу рассказать чуть позже, когда работа будет завершена. Но, пожалуй, самая интересная и самая труднореализуемая задача – другая. Мы хотим найти биомаркеры у тех, кто не болеет, даже работая в красных зонах», – поделился эксперт.