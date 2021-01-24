Байден не верит в успех импичмента Трампу

Президент США Джо Байден сомневается, что сторонники импичмента экс-президенту Дональду Трампу получат нужное количество голосов в Сенате, чтобы утвердить импичмент.

Тем не менее Байден считает, что процесс должен пройти, передает CNN. Он признал, что обсуждение импичмента в Сенате может повлиять на решение других государственных вопросов и утверждение кандидатов на посты его администрации, но считает, что «было бы хуже, если бы этого не произошло».

Для утверждения импичмента за резолюцию должны проголосовать две трети сенаторов — 67 из 100. С учетом количества демократов и республиканцев в нынешнем составе, кроме демократов поддержать импичмент должны 17 членов Республиканской партии.